Newcastle sürprizi – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Newcastle sürprizi

    Newcastle sürprizi

    Sezon sonu transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili günün bomba iddiası Ada'dan geldi...

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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