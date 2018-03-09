Pepe’ye İspanya’dan krampon – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Pepe’ye ’dan krampon

    Pepe’ye İspanya’dan krampon
    AYAK parmak kemiği kırıldığı için bir ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan Pepe'ye 'dan özel krampon getirildi. durumu test edilen Portekizli yıldızın, G.Birliği maçında riske edilmeyeceği ifaede edilirken; Pepe, raporları iyi çıkması durumunda maçında forma giyebilecek.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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