Negredo dönüyor! – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    dönüyor!

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> dönüyor!

    Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro , yeniden ilk 11'e geri dönüyor

    Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in, F.Bahçe ve Trabzonspor derbilerinde oyuna girdikten sonra 4 asist yaparak iki maçta kazanılan 6 puanının baş mimarı olan 'yu, yarınki G.Birliği maçında ilk on bire koyarak ödüllendirmesi bekleniyor. İspanyol golcü asist yaptığı ve gol attığı maçlarda takımına doğrudan 10 puan kazandırdı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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