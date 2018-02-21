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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Güneş'ten sürpriz kadro

    Güneş'ten sürpriz kadro
    Alman devine karşı nasıl bir kadro çıkartacağı günlerdir merak edilen , sürpriz sayılabilecek tercihlerde bulundu. İlk değişikliği stoper oynattığı 'i orta sahaya alarak yapan Güneş, 'nin yanında Vida'ya görev verdi. Tecrübeli teknik adamın defans hattında yaptığı bir diğer değişiklik Gökhan'ın yerine sağ bekte Adriano'yu oynatmak olurken sol bekte ise Caner yer aldı. Atiba ve Medel'den oluşan orta ikilinin önünde Quaresma, ve Babel hücum hattını oluşturdu. Santrforda Love ile sahaya çıkanKartal'da yedek başladı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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