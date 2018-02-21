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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’den ziyaret

    Gomez’den ziyaret
    İki sezon önce forması giyen ve sezon gol kralı olarak bitiren Mario , Münih'te siyah-beyazlı takımı ziyaret etti. Beşiktaş kafilesinin kamp yaptığı otele gelen Alman golcü, eski takım arkadaşları ile sohbet ederek hasret giderdi. Keyifli anların yaşandığı ziyaret sonunda Gomez, Beşiktaş'a başarılar diledi.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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