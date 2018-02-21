Fellaini sürprizi
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş Kulübü İletişimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Fellaini ile ilgilenildiği şeklindeki soruya yanıt verdi.
Işık açıklamalarında, "Benim işim bir oyuncu ile imzaların atılmasına karar verildiği zaman başlıyor. Fellaini hakkında hiçbir şey bilmiyorum ancak bu pozisyonda bir ihtiyacımız olduğundan emin değilim. Medel, Atiba, Oğuzhan, Tolgay ve Necip kadromuzda bulunuyor" ifadelerini kullandı
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:27
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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