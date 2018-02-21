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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Fellaini sürprizi

    Fellaini sürprizi
    Manchester United'in tecrübeli futbolcusu 'nin 'ın gelecek sezonki transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia ediliyordu.

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kulübü İletişimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Fellaini ile ilgilenildiği şeklindeki soruya yanıt verdi.

    Işık açıklamalarında, "Benim işim bir oyuncu ile imzaların atılmasına karar verildiği zaman başlıyor. Fellaini hakkında hiçbir şey bilmiyorum ancak bu pozisyonda bir ihtiyacımız olduğundan emin değilim. Medel, Atiba, Oğuzhan, Tolgay ve Necip kadromuzda bulunuyor" ifadelerini kullandı
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:27
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