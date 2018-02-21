Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş'ı 5-0 yendikleri maçın ardından soruları yanıtladı.
İşte Heynckes'in ifadeleri:
İlk yarı zorlandık, oyunun akışını bulamadık. Pas yapamadık, tempo yapamadık. İstanbul'da savunma futbolu oynamayacağız. Yine bilindik oyunumuzu oynayacağız. Beşiktaş 5-0'lık skoru hak edecek bir takım değil. Maçtan önce böyle böyle yüksek bir galibiyet planlamıyordum. Beşiktaş'ı hala çok iyi bir takım olarak görüyorum. 11'e 11 oynasaydık böyle bir sonuç çıkmayabilirdi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:08
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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