Pepe: 11'e 11 farklı olurdu

10 kişi kalmalarının oyunu değiştirdiğini kaydeden Pepe, "Bizim için çok ağır bir sonuç oldu, takım olarak belli bir karakter ortaya koyduk. Bu maçlar üst seviye maçlar, çok farklı seviyedeki maçlar. Bu maçlarda 10 kişi oynayınca her şey değişebilir. O hata bize çok pahalıya mal oldu. Geri kalanlar olarak iyi mücadele ettik, olmadı. 11'e 11 oynasak, çok daha farklı olabilirdi. 11'e 11 oynarken gol atma şansımız da vardı, olmadı. Yine mücadele ettik ama imkansıza yakındı. Bayern zaten kendi evinde güçlü bir takım, çok zor. Artık lig maçını düşünmeye başlıyoruz. 2. maça avantajlı bir skorla gitmek isterdik ama olmadı. 2. maçta da bu formayı layıkıyla giyip, en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Pepe, Fenerbahçe ile oynayacakları maça dikkat çekerken; "Hafta sonu hem bizim için, hem de kulübün geleceği için çok önemli bir maç var. Bu maça odaklanmamız lazım." diye konuştu.







*Real Madrid'den takım arkadaşı olan Pepe ile James Rodriguez maçtan sonra formalarını takas etti.