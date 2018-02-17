Alkışlar Yemişken'e
Karşılaşmanın? yardımcı hakemi Hakan Yemişken, Atiba Hutchinson'un golünde verdiği 'ofsayt yok' kararıyla alkış aldı.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:06
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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