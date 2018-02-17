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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Alkışlar Yemişken'e

    Alkışlar Yemişken'e

    Karşılaşmanın? yardımcı hakemi Hakan Yemişken, 'un golünde verdiği 'ofsayt yok' kararıyla alkış aldı.

    27. dakikada Ryan Babel'in çektiği şutta top ceza sahasındaki Atiba'ya çarpıp kaleci Serkan'ı yanıltarak, ağlara gitti. Atiker Konyasporlu oyuncular 'ofsayt' itirazında bulunurken, Yemişken orta çizgiye koştu. Alper Ulusoy da golü verdi. Yemişken, ağzındaki mikrofondan Ulusoy'a 'Ben gördüm, ofsayt yok' dedi. Yayıncı kuruluşun tekrar görüntüsünde Ali Turan'ın ofsaytı bozduğu görüldü.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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