Burası hiç Tekin değil
Kartal, Timsah’ın uçuş yasağına takıldı. Vagner Love girdi iki gol biden kaçırdı. Siyah-beyazlılar öne geçtiği maçta 1 puanı 90+2’de Negredo’nun golüyle alabildi. Harun Tekin, mucize kurtarışlarıyla Beşiktaş’a galibiyet şansı tanımadı. Başakşehir yarın kazanırsa, Beşiktaş zirveden 8 puan geriye düşecek
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına ikide iki ile start veren Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Maça iyi başlayan siyah-beyazlılar, 13'te Adriano'nun golüyle öne geçti. Brezilyalı oyuncu ceza sahası dışından çok güzel vurdu, top tam köşeden filelere gitti : 0-1.
Üç dakika sonra Oğuzhan Özyakup'un benzer pozisyondaki şutunda günün başarılı ismi kaleci Harun Tekin topu bu kez kornere çeldi. İlk yarının son bölümünde ev sahibi Bursaspor üstünlüğü ele aldı. 36'da Yusuf Erdoğan'ın frikiğinde Fabricio meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı. Köşe atışında Yusuf ortaladı, arka direkte Titi kafayı vurdu. Medel'in ıskaladığı topu Negredo kendi kalesine gönderdi: 1-1.
Devre biterken maçın yıldızı Yusuf Erdoğan, sol kanatta nefis hareketlerle getirdiği topu içeriye çıkardı, Delarge tamamladı, Timsah öne geçti: 2-1. İkinci yarıda da tempo hiç düşmedi. Bursaspor farkı artıracak fırsatları kullanamazken, Beşiktaş, devleşen Harun'u ancak 90+2'de Negredo ile geçebilince maç 2-2 sona erdi. Bu sezon 7. beraberliğini alan Beşiktaş puanını 37'ye yükseltti. 26 puana yükselen Bursaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Siyah-beyazlılar bu sezon cuma günü oynadığı maçlarda Kasımpaşa (ilk yarı) ve dün Bursaspor ile 2-2, Akhisar'la 0-0 berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 yenildi. Sadece geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Seri sonu Beşiktaş, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı 9 maç sonra puan kaybetti. Siyah-beyazlılar rakibi ile oynadığı son 9 maçı kazanmıştı.
5 yılın en kötüsü
Sezon Puan
2017-18/ 37
2016-17/ 44
2915-16/ 50
2014-15/ 47
2013-14/ 39
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
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