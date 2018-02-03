Burası hiç Tekin değil

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına ikide iki ile start veren Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Maça iyi başlayan siyah-beyazlılar, 13'te Adriano'nun golüyle öne geçti. Brezilyalı oyuncu ceza sahası dışından çok güzel vurdu, top tam köşeden filelere gitti : 0-1.



Üç dakika sonra Oğuzhan Özyakup'un benzer pozisyondaki şutunda günün başarılı ismi kaleci Harun Tekin topu bu kez kornere çeldi. İlk yarının son bölümünde ev sahibi Bursaspor üstünlüğü ele aldı. 36'da Yusuf Erdoğan'ın frikiğinde Fabricio meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı. Köşe atışında Yusuf ortaladı, arka direkte Titi kafayı vurdu. Medel'in ıskaladığı topu Negredo kendi kalesine gönderdi: 1-1.



Devre biterken maçın yıldızı Yusuf Erdoğan, sol kanatta nefis hareketlerle getirdiği topu içeriye çıkardı, Delarge tamamladı, Timsah öne geçti: 2-1. İkinci yarıda da tempo hiç düşmedi. Bursaspor farkı artıracak fırsatları kullanamazken, Beşiktaş, devleşen Harun'u ancak 90+2'de Negredo ile geçebilince maç 2-2 sona erdi. Bu sezon 7. beraberliğini alan Beşiktaş puanını 37'ye yükseltti. 26 puana yükselen Bursaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Siyah-beyazlılar bu sezon cuma günü oynadığı maçlarda Kasımpaşa (ilk yarı) ve dün Bursaspor ile 2-2, Akhisar'la 0-0 berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 yenildi. Sadece geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.



Seri sonu Beşiktaş, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı 9 maç sonra puan kaybetti. Siyah-beyazlılar rakibi ile oynadığı son 9 maçı kazanmıştı.



5 yılın en kötüsü

Sezon Puan

2017-18/ 37

2016-17/ 44

2915-16/ 50

2014-15/ 47

2013-14/ 39



