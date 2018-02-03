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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Burası hiç Tekin değil

    Burası hiç Tekin değil

    Kartal, Timsah’ın uçuş yasağına takıldı. Vagner Love girdi iki gol biden kaçırdı. Siyah-beyazlılar öne geçtiği maçta 1 puanı 90+2’de ’nun golüyle alabildi. , mucize kurtarışlarıyla ’a galibiyet şansı tanımadı. yarın kazanırsa, Beşiktaş zirveden 8 puan geriye düşecek

    Spor Toto 'in ikinci yarısına ikide iki ile start veren , deplasmanında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Maça iyi başlayan siyah-beyazlılar, 13'te Adriano'nun golüyle öne geçti. Brezilyalı oyuncu ceza sahası dışından çok güzel vurdu, top tam köşeden filelere gitti : 0-1.

    Üç dakika sonra 'un benzer pozisyondaki şutunda günün başarılı ismi kaleci topu bu kez kornere çeldi. İlk yarının son bölümünde ev sahibi Bursaspor üstünlüğü ele aldı. 36'da 'ın frikiğinde Fabricio meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı. Köşe atışında Yusuf ortaladı, arka direkte Titi kafayı vurdu. 'in ıskaladığı topu kendi kalesine gönderdi: 1-1.

    Devre biterken maçın yıldızı Yusuf Erdoğan, sol kanatta nefis hareketlerle getirdiği topu içeriye çıkardı, Delarge tamamladı, Timsah öne geçti: 2-1. İkinci yarıda da tempo hiç düşmedi. Bursaspor farkı artıracak fırsatları kullanamazken, Beşiktaş, devleşen Harun'u ancak 90+2'de Negredo ile geçebilince maç 2-2 sona erdi. Bu sezon 7. beraberliğini alan Beşiktaş puanını 37'ye yükseltti. 26 puana yükselen Bursaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

    Siyah-beyazlılar bu sezon cuma günü oynadığı maçlarda (ilk yarı) ve dün Bursaspor ile 2-2, Akhisar'la 0-0 berabere kalırken, 'ne deplasmanda 2-1 yenildi. Sadece geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

    Seri sonu Beşiktaş, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı 9 maç sonra puan kaybetti. Siyah-beyazlılar rakibi ile oynadığı son 9 maçı kazanmıştı.

    5 yılın en kötüsü
    Sezon Puan
    2017-18/ 37
    2016-17/ 44
    2915-16/ 50
    2014-15/ 47
    2013-14/ 39

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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