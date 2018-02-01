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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Sambacı ilk idmana çıktı

    Sambacı ilk idmana çıktı
    BEŞİKTAŞ'ın yeni transferi Vagner Love önceki gün Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçının kadrosundaydı ancak forma şansı bulmamıştı. 33 yaşındaki isim dün siyahbeyazlı takımla ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları ile hemen uyum sağladı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:38
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