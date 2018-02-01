Nuri Alço da törene geldi

BEŞİKTAŞ'ın Vagner Love ve Cyle Larin için düzenlediği imza törenine sürpriz bir isim daha katıldı. Türk sinemasında canlandırdığı 'kötü adam' karakterleriyle bilinen Nuri Alço da izleyici olarak törende yer aldı. Alço'ya törende büyük ilgi vardı.