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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    da törene geldi

    Nuri Alço da törene geldi
    BEŞİKTAŞ'ın Vagner Love ve Cyle Larin için düzenlediği imza törenine sürpriz bir isim daha katıldı. Türk sinemasında canlandırdığı 'kötü adam' karakterleriyle bilinen Nuri Alço da izleyici olarak törende yer aldı. Alço'ya törende büyük ilgi vardı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:39
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