Atiba gibi olmak isterim
'ADAPTE OLMALIYIZ'
Larin devre arasında bir takıma transfer olmanın zorluklarını anlattı. 22 yaşındaki futbolcu "Tüm takım 6 aydır birlikte çalışıyor. Biz yeni geldik. Bir an önce adapte olmalıyız. Takımın oyun sistemini anlamaya çalışıyorum. Süre aldıkça goller atmak istiyorum" diye konuştu. Larin, Amerika'da birçok gol attığını, başarılı sezonlar geçirdiğini ancak Avrupa'da futbolun başka bir seviyede oynandığını kaydetti. Genç yıldız Beşiktaş taraftarına hayran kaldığını da söyledi.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:38
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Atiba gibi olmak isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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