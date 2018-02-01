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    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    gibi olmak isterim

    Atiba gibi olmak isterim
    SİYAH-beyazlı kulübün uzun uğraşlar verip renklerine bağladığı bir diğer forvet oyuncusu Cyle de mutluluğunu dile getirdi. Kanadalı forvet "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu aileye, bu taraftara teşekkür ediyorum. Güzel bir başlangıç oldu. Takıma katkı yapmak için sabırsızlanıyorum ve çok heyecanlıyım. 'yı çok iyi tanıyorum ve birlikte oynadığım bir futbolcu. 'taki maçlarını da takip ettim. Büyük bir profesyonel. Ben de onun attığı adımları takip etmek istiyorum" dedi.

    'ADAPTE OLMALIYIZ'
    Larin devre arasında bir takıma transfer olmanın zorluklarını anlattı. 22 yaşındaki futbolcu "Tüm takım 6 aydır birlikte çalışıyor. Biz yeni geldik. Bir an önce adapte olmalıyız. oyun sistemini anlamaya çalışıyorum. Süre aldıkça goller atmak istiyorum" diye konuştu. Larin, Amerika'da birçok gol attığını, başarılı sezonlar geçirdiğini ancak Avrupa'da futbolun başka bir seviyede oynandığını kaydetti. Genç yıldız Beşiktaş taraftarına hayran kaldığını da söyledi.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:38
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