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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Cyle 'in lisansı çıktı

    Cyle Larin'in lisansı çıktı

    'ın Orlando City'den yeni transferi Cyle 'in lisansı çıktı.

    'nin resmi internet sitesinde Beşiktaş'ın futbolcularının arasında Lisansı çıkan Cyle Larin'de yer aldı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:02
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