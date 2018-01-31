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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    İmza töreninde sürprizi!

    İmza töreninde <a href="/index/nuri-alco?id=d0ed1e0d-b82e-4da6-984b-b0641e5a1a55" class="" rel="tag">Nuri Alço</a> sürprizi!

    Kulübü yeni transferleri Cyle Larin ve için Vodafone Park Stadı'nda düzenlediği imza törenine Türk sinemasının usta oyuncularından da katıldı.

    , yeni transferleri ve Cyle Larin için imza töreni düzenledi. Başkan 'ın da katıldığı imza töreninde ise süpriz bir isim daha vardı.

    NURİ ALÇO SÜRPRİZİ!
    Yapılan imza törenini çok sayıda basın mensubu takip ederken salonda bulunan bir isim büyük ilgi topladı. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından da imza törenini yakından takip etti.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:32
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