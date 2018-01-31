İmza töreninde Nuri Alço sürprizi!
Beşiktaş Kulübü yeni transferleri Cyle Larin ve Vagner Love için Vodafone Park Stadı'nda düzenlediği imza törenine Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço da katıldı.
Beşiktaş, yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin için imza töreni düzenledi. Başkan Fikret Orman'ın da katıldığı imza töreninde ise süpriz bir isim daha vardı.
NURİ ALÇO SÜRPRİZİ!
Yapılan imza törenini çok sayıda basın mensubu takip ederken salonda bulunan bir isim büyük ilgi topladı. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Nuri Alço da imza törenini yakından takip etti.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:32
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs hincal abi ne zamandan beri yayinci kurulus sampiyon tayin ediyor,gs sampiyon olursa yayinci kurulusmu yapmis olacak ayip,kim olursa alkis,.
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs n,diaye kimmis,muslera kalecimi,fernando olmasa ne yazar,gomis gibi forvetmi olur..rodrigezde kimmis,sezon sonu yine husran,baskan gitsin,ho
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs kardes sizi okuyanda gs da 3 diaye var,4 muslera var 5 fernando var sanacak bekle ve gör biz selcukla avanesine kaldiysak vay halimize,
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