Beşiktaş, yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin için imza töreni düzenledi. Başkan Fikret Orman'ın da katıldığı imza töreninde ise süpriz bir isim daha vardı.

NURİ ALÇO SÜRPRİZİ!

Yapılan imza törenini çok sayıda basın mensubu takip ederken salonda bulunan bir isim büyük ilgi topladı. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Nuri Alço da imza törenini yakından takip etti.



