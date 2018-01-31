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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Yeni transferler Love ve antrenmanda

    Yeni transferler Love ve <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a> antrenmanda

    Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cuma günü Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:07
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