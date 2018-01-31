CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Q7 selfi yaptı, çocuğuyla sahaya indi

    Q7 selfi yaptı, çocuğuyla sahaya indi
    'ın Portekizli yıldızı , dün akşamki G.Birliği kupa maçını kulübeden izledi. Devre arasında taraftarların isteğini kırmayarak tribünlere giden tecrübeli oyuncu, burada bol bol selfie çektirdi. Keyfi yerinde olduğu gözlenen Quaresma, maç sonunda da çocuğunu da yanına alarak saha içerisine girdi ve burada futbolcu arkadaşlarıyla birlikte hem taraftarı selamladı hem de galibiyetin sevincini yaşadı.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Q7 selfi yaptı, çocuğuyla sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN