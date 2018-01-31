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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Siyah-beyazlılar yalnız bırakmadı

    Siyah-beyazlılar yalnız bırakmadı
    Beşiktaşlı taraftarlar, 'ndaki Gençlerbirliği maçında da takımlarınız yalnız bırakmadılar. Yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar mücadeleyi tribünden takip etti. Bu arada siyah-beyazlı tribünden maç öncesine yeni transfer Love'a sevgi gösterisinde bulunurken, 'in golünden sonra yaptığı 'asker selamı' şeklindeki sevincini de ayakta alkışladılar.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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