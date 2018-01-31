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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    üçlü çektirdi

    Vida üçlü çektirdi
    'ın yeni transferi Domagoj , dünkü galibiyetin ardından takıma üçlü çektiren isim oldu. Beşiktaş taraftarıyla ikinci kez buluşan tecrübeli stoper, maç sonunda galibiyeti siyah-beyazlılarla birlikte kutlarken; tribünlerin isteği üzerine üçlü çektirerek bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
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