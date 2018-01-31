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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Canlı yayında istedi

    Canlı yayında <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> istedi
    G.Birliği , maç sonu A Spor mikrofonlarına yaptığı açıklamada yapmaları gerektiğini söyledi. Özat, "Buradan yetkililerimize sesleniyorum, acilen kaleci ve sol stoper almamız gerekiyor" dedi. oyun için de, "Maçın sonucu bu olmamalıydı. Ama bunun rövanşı var, her şey bitmedi. Bize burada nasıl saygı gösterdilerse, biz de aynı şekilde saygı göstereceğiz" diye konuştu.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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