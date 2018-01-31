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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    İlk virajımızı kazasız döndük

    İlk virajımızı kazasız döndük

    Tecrübeli teknik adam, Ziraat ’nda ’ne karşı aldıkları 3-1’lik galibiyet için, “Yarı final öncesinde önemli bir avantaj yakaladık” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat çeyrek final ilk maçında G.Birliği'ne karşı aldıkları 3-1'lik galibiyetin önemli bir sonuç olduğunun altını çizdi. Lig maçında rakipleriyle zorlu bir 90 dakika oynayıp kaybettiklerini ifade eden Güneş, "Biz hiçbir rakibimizi küçümsemedik, küçümsemeyiz. İyi ve geniş bir kadromuz var. Bu tür maçlarda rotasyon yapmamız gerekiyor. Neticede üç cephede birden savaşıyoruz. Türkiye Kupası da bu cephelerden biri ve bizim için kupayı almak da önemli. Bu nedenle maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyetle mücadele ettik ve istediğimizi aldık" dedi.

    CİDDİYET ÖNEMLİ
    Rakiplerinin ikinci yarıya baskılı başladıklarını belirten Güneş şöyle devam etti: "Biraz fazla geriye yaslanınca kalemizde golü gördük. Ama çabuk toparlandık ve istediğimiz oyunu sergileyerek, attığımız gollerle maçı farklı kazanmayı başardık. Yarı final öncesinde ilk virajımızı kazasız döndük, rövanşta da aynı ciddiyetle mücadele ederek; adımızı önce yarı finale ardından da finale yazdırmak istiyoruz."

    PARMAĞI KIRILDI
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, G.Birliği maçında topallayarak yürümesi dikkat çekti. Kulübede zaman zaman zorlanan deneyimli çalıştırıcının ayak parmağının kırıldığı öğrenildi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:42
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