İlk virajımızı kazasız döndük
Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği’ne karşı aldıkları 3-1’lik galibiyet için, “Yarı final öncesinde önemli bir avantaj yakaladık” dedi
CİDDİYET ÖNEMLİ
Rakiplerinin ikinci yarıya baskılı başladıklarını belirten Güneş şöyle devam etti: "Biraz fazla geriye yaslanınca kalemizde golü gördük. Ama çabuk toparlandık ve istediğimiz oyunu sergileyerek, attığımız gollerle maçı farklı kazanmayı başardık. Yarı final öncesinde ilk virajımızı kazasız döndük, rövanşta da aynı ciddiyetle mücadele ederek; adımızı önce yarı finale ardından da finale yazdırmak istiyoruz."
PARMAĞI KIRILDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, G.Birliği maçında topallayarak yürümesi dikkat çekti. Kulübede zaman zaman zorlanan deneyimli çalıştırıcının ayak parmağının kırıldığı öğrenildi.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:42
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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