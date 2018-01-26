Talisca'dan bir üçlük daha

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaştı. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta konuk ettiği maç Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti. Beşiktaş'ın gollerini Talisca kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı Trezeguet'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR İLK YARI

12. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Negredo'nun savunmanın arkasına attığı topu önünde bulan Babel istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kalecide kaldı.

16. dakikada Quaresma'nın sağdan ortladığı topa Pepe vurdu, kaleciden dönen meşin yuvarlağı Babel tamamlamak istedi ancak hakem ofsayt verdi.

18. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Talisca kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

24. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 2-0

41. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten geri geldi.

43. dakikada ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan Eduok'un vuruşunda Fabricio topun kaleye gitmesine izin vermedi.

45+1. dakikada Eduok'un ceza sahasına indirdiği topa Pavelka bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.





Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



46. dakikada Veysel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eduok'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fabri kornere çeldi.



52. dakikada Talisca'nın attığı uzun topla ceza sahası içinde buluşan Babel'in şutunda kaleciyi geçen topu Ben Youssef kaleye gitmeden altıpas içinde uzaklaştırdı.



66. dakikada Mensah'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Omeruo'nun şutunda top kaleci Fabri'de kaldı.



71. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışı sol kanattan yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Fabri topu kontrol etti.



72. dakikada sol kanattan ceza sahası içine çalımlarla giren Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



90+4. dakikada Neumayr'ın ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Mensah'ın şutu üstten auta çıktı.

Üst üste 2. galibiyet

Bu sezon ligde seri galibiyet almakta zorlanan Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ligde son olarak 10 ve 11. haftalarda üst üste galibiyetlere imza atan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kazanarak 2 haftada 6 puan topladı.

Talisca, ikişer ikişer atıyor

Siyah-beyazlı ekibin Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçta takımının 2 golünü atan Anderson Talisca, Kasımpaşa karşısında da yine 2 gol birden buldu.

Maçın 18. dakikasında Ricardo Quaresma'nın kullandığı korner atışında kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderen Talisca, 25. dakikada aynı oyuncunun sağdan ortasında iyi yükselerek topu bir kez daha kafayla gole çevirdi. Son 2 maçta 4 gol bulan Talisca, ligde 7. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Popov'un sert hamlesiyle yerde kalan Talisca, oyuna daha fazla devam edemedi. Bir süre daha sahada kalan Brezilyalı oyuncu, 58. dakikada yedek kulübesine geldi. Bu oyuncunun yerine 59. dakikada Domagoj Vida, oyuna dahil oldu.



Vida, ilk kez Vodafone Park'ta?

Talisca'nın yerine oyuna dahil olan Vida, Vodafone Park'ta ilk kez siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktı.

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan ve siyah-beyazlı formayı ilk kez Antalyaspor karşılaşmasında giyen Vida, Pepe ile savunmanın göbeğinde görev yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar da tezahüratlarla yeni transfere destek verdi.

Güneş'ten Popov'a sert tepki

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, 51. dakikada Talisca'ya sert müdahalede bulunan Kasımpaşalı oyuncu Strahil Popov'a sert tepki gösterdi.

Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yaşanan pozisyonda hakem herhangi bir faul kararı vermezken, Popov itirazdan dolayı sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından galibiyet sevinci yaşayan Beşiktaş'ta Gary Medel, taraftarlara üçlü çektirdi.