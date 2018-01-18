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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Tribünler boş kaldı

    Tribünler boş kaldı
    Osmanlı Stadı'nda oynanan kupa maçına soğuk havanın da etkisiyle futbolseverlerin ilgisi düşük oldu. Ev sahibi takım taraftarlarının azlığı dikkat çekerken, taraftarları kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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