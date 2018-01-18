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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'ta Vida sıkınıtsı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta Vida sıkınıtsı

    , yabancı kontenjanında yer açamaması sebebiyle yeni transferi Domagoj Vida'nın lisansını henüz çıkaramadı.

    Siyah beyazlı ekipte gönderilmek istenen fakat henüz kulüp bulamayan oyuncuların lisans kotasını doldurması teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

    Denys Boyko'nun Club Brugge'e transferinin iptal olması nedeniyle yabancı kontenjanında yer açamayan , bu sebeple Vida'yı kupadaki Osmanlıspor maçının kadrosuna alamadı.

    Denys Boyko ve Araz Özbiliz'e takım arayan Kartal, Antalyaspor'la 21 Ocak Pazar günü oynanacak lig maçına kadar lisans sorununu çözmeye çalışacak.

    TFF'ye göre siyah-beyazlıların kadrosundaki 14 yabancı futbolcu listesi şöyle:

    1-ADRIANO CORREIA CLARO

    2-ALVARO NEGREDO SANCHEZ

    3-ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO (TALISCA)

    4-ARAS ÖZBİLİZ

    5-ATIBA HUTCHINSON

    6-DENYS BOYKO

    7-DUSKO TOSIC

    8-FABRICIO MARTIN AGOSTO RAMIREZ

    9-GARY ALEXIS MEDEL SOTO

    10-JEREMAIN MARCIANO LENS

    11-KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA

    12-MATEJ MITROVIC

    13-RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO

    14-RYAN GUNO BABEL

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:55
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