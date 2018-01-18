Beşiktaş'ta Vida sıkınıtsı
Beşiktaş, yabancı kontenjanında yer açamaması sebebiyle yeni transferi Domagoj Vida'nın lisansını henüz çıkaramadı.
Siyah beyazlı ekipte gönderilmek istenen fakat henüz kulüp bulamayan oyuncuların lisans kotasını doldurması teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.
Denys Boyko'nun Club Brugge'e transferinin iptal olması nedeniyle yabancı kontenjanında yer açamayan Beşiktaş, bu sebeple Vida'yı kupadaki Osmanlıspor maçının kadrosuna alamadı.
Denys Boyko ve Araz Özbiliz'e takım arayan Kartal, Antalyaspor'la 21 Ocak Pazar günü oynanacak lig maçına kadar lisans sorununu çözmeye çalışacak.
TFF'ye göre siyah-beyazlıların kadrosundaki 14 yabancı futbolcu listesi şöyle:
1-ADRIANO CORREIA CLARO
2-ALVARO NEGREDO SANCHEZ
3-ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO (TALISCA)
4-ARAS ÖZBİLİZ
5-ATIBA HUTCHINSON
6-DENYS BOYKO
7-DUSKO TOSIC
8-FABRICIO MARTIN AGOSTO RAMIREZ
9-GARY ALEXIS MEDEL SOTO
10-JEREMAIN MARCIANO LENS
11-KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA
12-MATEJ MITROVIC
13-RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO
14-RYAN GUNO BABEL
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:55
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Pektemek tur demek
Toplam 2
Yorum
CELAL ADAMLAR BJK I YENMIS BASLIK PEKTEMEK TUR DEMEK BU KADAR YANLI OLMAYIN YAPMAYIN LTF
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"Sneijder'e Amerika ve Çin'den de teklif geldi"
Toplam 1
Yorum
CELAL ANTEP İ OSMANLIYI ESKISEHIRI YAPTIGI GIBI YAPAR
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Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 3
Yorum
aykut baskımı :) istanbulsporla oynuyon 2-0 avantajın var ne baskısı lig maçındamı baskı olmuycak ama transfer olan yiğiti oynatıyor bundan olmaz
Beşiktaş'ta Vida sıkınıtsı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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