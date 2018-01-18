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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ‘B’ planı

    ‘B’ planı Balotelli

    Slimani’yi bitirmek için İngiltere’ye giden siyah-beyazlılar, Cezayirli forvetin transferinde pürüz çıkması durumunda, önceki akşam Monaco’ya 2 gol atan ’yi bitirecek

    yönetimi, santrfor arayışlarını dört koldan sürdürüyor. İslam Slimani'yi almak için İngiltere'ye giden ve görüşmelere devam eden siyah-beyazlılar, bu transferde pürüz çıkması durumunda rotasını Nice'de forma giyen 'ye çevirecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in daha önce iki kez "Sorunlu yıldız istemiyorum" diyerek veto ettiği İtalyan forvet; geçtiğimiz gün oynanan Monaco- Nice maçında attığı 2 golle yıldızlaştı. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Balotelli için siyah-beyazlılar yarım sezonluğuna 2 milyon euro, önümüzdeki sezon için de 4 milyon euro'luk bir teklif hazırladı. Teknik patron Şenol Güneş'in ikna edilmesi durumunda Balotelli'nin Beşiktaş formasını giymesi için önünde bir engel kalmayacak.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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