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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ’dan iyi sinyaller

    Talisca’dan iyi sinyaller
    Durgun geçen karşılaşma Anderson oyuna girdikten sonra hareketlendi. Brezilyalı, şutları ve paslarıyla arkadaşlarını ateşlerken, önce 'ın golü geldi. Kartal durunca, Osmanlıspor 2 golle kazandı. Talisca ikinci yarıya hazır göründü.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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