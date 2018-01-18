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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ’ta şoku

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’ta <a href="/index/boyko?id=bc8661e1-280d-486e-9e9c-f06ef81bfbac" class="" rel="tag">Boyko</a> şoku

    Siyah-beyazlılarda kaleci Denys şoku yaşanıyor.

    yönetimi bir süre önce Ukraynalı kaleciyi 'e kiralamak için görüşmelere başlandığı konusunda açıklama yapmıştı.

    Belçika'da görüşmelerde bulunan , Clup Burgge'ün mali şartları öne sürerek bu transferden vazgeçmesi üzerine geri dönme kararı aldı.



    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:23
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