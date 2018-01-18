Hayal kırıklığı!
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, “Turu geçtik ama oyun hayal kırıklığı. Özellikle ilk yarı çok kötü oynadık. Mağlubiyetin mazereti olmaz” dedi
MİTRO VE TALİSCA'YA ÖVGÜ
Mağlubiyeti n mazereti olamayacağını vurgulayan Şenol Güneş, "Sahayı, havayı, hoca niye buraya koydu diyebilirsin ama hiçbiri oyuncunun güzel hareket yapmasını engellemiz. Oyuncu ayırımı yapmam ama bugün en iyi oyuncu Mitroviç'ti. Sonradan girenler arasında ise Talisca'ydı. Lige kadar daha iyi duruma gelmeliyiz" diye konuştu.
Güneş, Tosic'in sakat olduğu için Ankara'ya getirmediğini söylerken, Vida ve Larin'in ise işlemler yetişmediği için kadroda yer almadıklarını açıkladı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:10
-
Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
-
Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
-
Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
Yorum
Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
Hayal kırıklığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.