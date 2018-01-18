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    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Hayal kırıklığı!

    Hayal kırıklığı!

    Siyah-beyazlı çalıştırıcı, “Turu geçtik ama oyun hayal kırıklığı. Özellikle ilk yarı çok kötü oynadık. Mağlubiyetin mazereti olmaz” dedi

    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi. Karşılaşmadan sonra görüşlerini açıklayan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Kötü maç oldu bizim için. İlk yarı çok kötü oynadık. İkinci yarıda kontrol elimizdeydi. Golü de bulduk ama beklenmeyen hatalar yapınca kaybettik. Beklediğim oyunu göremedim. Oyun olarak hayal kırıklığıdır. Tur adına bizim için sevindirici tabii" ifadelerini kullandı.

    MİTRO VE TALİSCA'YA ÖVGÜ
    Mağlubiyeti n mazereti olamayacağını vurgulayan , "Sahayı, havayı, hoca niye buraya koydu diyebilirsin ama hiçbiri oyuncunun güzel hareket yapmasını engellemiz. Oyuncu ayırımı yapmam ama bugün en iyi oyuncu Mitroviç'ti. Sonradan girenler arasında ise 'ydı. Lige kadar daha iyi duruma gelmeliyiz" diye konuştu.

    Güneş, Tosic'in sakat olduğu için Ankara'ya getirmediğini söylerken, Vida ve Larin'in ise işlemler yetişmediği için kadroda yer almadıklarını açıkladı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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