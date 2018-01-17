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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'ta şoku!

    Beşiktaş'ta Pepe şoku!

    Osmanlıspor- maçında sakatlık geçiren ve sekerek yürüdüğü görülen , kenara değişiklik işareti yaptı.

    'ta sakatlığı nedeniyle 56. dakikada oyundan çıktı. Yerine Talisca girdi.

    Portekizli yıldızın son durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:08
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