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    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kenarda servet

    Kenarda servet
    KARTAL'IN yedek kulübesi göz kamaştırdı. , as oyuncuları Adriano, , Anderson , Atiba, , ve Alvaro 'yu ligi düşünerek, yanında oturttu. 7 oyuncunun değeri yaklaşık 50 milyon euro. Talisca ve Adriano, 2. yarıda oyuna dahil oldular.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
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