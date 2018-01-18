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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    İşte ezeli dostluk, helal olsun!

    İşte ezeli dostluk, helal olsun!
    Taraftarları Derneği Ereğli Şubesi, lösemi hastası F.Bahçeli Yiğit Erdoğdu'ya (10) yaptıkları sürpriz doğum günü partisinde sarı-lacivert forma hediye etti. Dernek binasındaki partiye habersiz giden Yiğit, büyük mutluluk yaşadı. Zonguldak LÖSEV İl Başkanı da olan dernek başkanı Tarkan Adik, "İyi insan olmanın rengi ve takımı yok. Yiğit 14 aydır tedavi görüyor. Umarız en kısa zamanda sağlığına kavuşur" dedi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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