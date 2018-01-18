CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kara Kartal gelirde de uçtu

    Kara Kartal gelirde de uçtu

    Kara Kartal, Avrupa’nın 10 liginde Monaco ve Celtic’in ardından yüzde 48 ile cirosunu en fazla büyüten takım oldu. Siyah-beyazlıların Vodafone Park’ta doluluk oranı ise yüzde 72

    KPMG'nin Avrupa'da geçen sezonu şampiyon bitiren kulüplerin finansal değerlerini bir araya getirdiği raporda; Beşiktaş, gelirlerini en fazla artıran 3. kulüp oldu. 2016-2017 sezonunda kasasına 145 milyon euro koyan Kartal, bu gelirin yüzde 48'ini yayın hakkından, yüzden 39'unu ticari gelirlerden, yüzde 13'ünü ise kombine ve bilet satışından elde etti. UEFA gelirleri, toplam gelirinin yüzde 28'i olan 'ın 1.3 milyon euro kâr ettiği tabloda en önemli veri; gelirler ve oyuncu ücretleri arasındaki yüzde. Gelirlerinin yüzde 48'i olan 70.3 milyon euro'yu futbolcularına maaş olarak ödeyen 'ın takım değeri ise 120 milyon euro.

    30 BİN ORTALA MA
    42 bin kapasiteli Vodafone Park'ta geçen yıl 30 bin ortalama ve yüzde 72'lik doluluk oranı yakalayan 'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelirin toplam gelirdeki yüzdesi 28 olarak açıklandı.

    YILL IK ÜCRETTE 7. SIRADA !..
    2016-2017 sezonunda şampiyon olan takımlar arasında Beşiktaş, 70 milyon euro maaş ödemesiyle 7. sırada yer alırken, stadyum doluluk oranında Bayern Münih, Chelsea, Benfica, Juve ve Feyenoord yüzde 90'ı aşmayı başaran kulüpler

    EN YÜKSEK GELiR R.MADRİD'İN
    Geçen sezonu şampiyon bitiren kulüpler arasında R. Madrid, 671 milyon euro ile ilk sırayı aldı. İspanyol devi, oyuncularına 406 milyon euro yıllık ücret öderken yıl sonunda 21 milyon euro kâr açıkladı. Santiago Bernabeu'da 68 bin taraftar ortalamasına oynayan Real, % 85 doluluk orana ulaştı.

    KÂR REKORU BENFİCA'NIN!
    Avrupa'da geçen yıl en fazla kâr eden kulüp 44.5 milyon euro ile Portekiz Takımı Benfica oldu. 128 milyon euro geliri olan Portekiz kulübü, evinde yüzde 81 doluluk oranı yakalarken, sezonun flaş ekibi Monaco da gelirlerini yüzde 86 artırdı ve kasasına 144 milyon euro koydu. Monaco'nun sahadaki başarılarına karşın tribünlerinde doluluk oranı sadece yüzde 58'de kaldı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kara Kartal gelirde de uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN