Kara Kartal gelirde de uçtu
Kara Kartal, Avrupa’nın 10 liginde Monaco ve Celtic’in ardından yüzde 48 ile cirosunu en fazla büyüten takım oldu. Siyah-beyazlıların Vodafone Park’ta doluluk oranı ise yüzde 72
30 BİN ORTALA MA
42 bin kapasiteli Vodafone Park'ta geçen yıl 30 bin ortalama ve yüzde 72'lik doluluk oranı yakalayan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelirin toplam gelirdeki yüzdesi 28 olarak açıklandı.
YILL IK ÜCRETTE 7. SIRADA !..
2016-2017 sezonunda şampiyon olan takımlar arasında Beşiktaş, 70 milyon euro maaş ödemesiyle 7. sırada yer alırken, stadyum doluluk oranında Bayern Münih, Chelsea, Benfica, Juve ve Feyenoord yüzde 90'ı aşmayı başaran kulüpler
EN YÜKSEK GELiR R.MADRİD'İN
Geçen sezonu şampiyon bitiren kulüpler arasında R. Madrid, 671 milyon euro ile ilk sırayı aldı. İspanyol devi, oyuncularına 406 milyon euro yıllık ücret öderken yıl sonunda 21 milyon euro kâr açıkladı. Santiago Bernabeu'da 68 bin taraftar ortalamasına oynayan Real, % 85 doluluk orana ulaştı.
KÂR REKORU BENFİCA'NIN!
Avrupa'da geçen yıl en fazla kâr eden kulüp 44.5 milyon euro ile Portekiz Takımı Benfica oldu. 128 milyon euro geliri olan Portekiz kulübü, evinde yüzde 81 doluluk oranı yakalarken, sezonun flaş ekibi Monaco da gelirlerini yüzde 86 artırdı ve kasasına 144 milyon euro koydu. Monaco'nun sahadaki başarılarına karşın tribünlerinde doluluk oranı sadece yüzde 58'de kaldı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Toplam 3
Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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