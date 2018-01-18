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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Amorti Osmanlı'nın tur Kartal'ın

    Amorti Osmanlı'nın tur Kartal'ın

    Yedek ağırlıklı kadro ile sahaya çıkan siyah-beyazlılar, 4-1’in rövanşında ile öne geçti. Cikalleshi biri penaltıdan attığı 2 gole skoru belirledi

    ZİRAAT Son 16 Turu ikinci maçında , 'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 4-1'lik galibiyetin avantajıyla çeyrek finale adını yazdırdı. İlk yarısı durgun geçen karşılaşmanın ikinci yarısında hem pozisyon hem de goller vardı. 53'te Necip'in soldan ortaladığı topa altı pasta müsait pozisyonda kafayı vurdu, ancak çerçeveyi bulamadı. 65 Caner'in ortasında Lens rakibini feykle ekarte edip, topu kaleye şutladı. Kaleci Hakan ayaklarıyla pozisyonu önledi.

    ADRİANO KAPTIRDI
    74'te Musa Çağıran'ın çaprazdan şutunu kaleci kornere çeldi. 83'te Lens sol kanatta rakibini şık bir bacak arası çalımla geçip, ortasını yaptı. Mustafa Pektemek ceza sahasında iyi yükselip, kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 86'da Adrianonun hatalı pasında topla ceza sahasında bulunan Cikalleshi eşitliği getirdi: 1-1. 88'de Mitrovic, Umar Aminu'yu ceza sahasında düşürdü.

    PANENKA VURUŞU
    Penaltıyı kullanan Cikalleshi 'Panenka vuruşu' ile Tolga'yı bir kez daha mağlup ederken, skoru da ilan etti: 2-1. Karşılaşmayı Osmanlıspor kazanırken, tur ve çeyrek final bileti ise Beşiktaş'ın oldu.

    Pektemek'ten 5'te 2
    BEŞİKTAŞ'IN tek golünü kafayla kaydeden , siyah-beyazlı takımda bu sezon 5. resmi maçında 2. golünü attı. Tecrübeli oyuncu bir önceki turda 9-0 kazandıkları Manisaspor maçında da fileleri havalandırmıştı.

    Lens'ten şık asist
    SEZONUN ilk yarısında beklentileri karşılayamayan , Başkent'teki futboluyla ikinci yarı öncesi ışık verdi. Hollandalı oyuncu, özellikle maçın ikinci yarısında etkili bir futbol sergiledi. Golün ortasını yapan Lens'in tehlikeli bir vuruşunda ise kaleci Hakan Arıkan topu ayaklarıyla önlemeyi başardı.

    ŞEHİTLERimiz için pankartla çıkıldı
    İKİ takım futbolcuları sahaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıkarak, Isparta'da dün eğitim uçuşu sırasında düşen askeri uçakta hayatını kaybeden 2 pilotumuz ve teknisyenimizi andı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:01
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