Amorti Osmanlı'nın tur Kartal'ın
Yedek ağırlıklı kadro ile sahaya çıkan siyah-beyazlılar, 4-1’in rövanşında Mustafa Pektemek ile öne geçti. Cikalleshi biri penaltıdan attığı 2 gole skoru belirledi
ADRİANO KAPTIRDI
74'te Musa Çağıran'ın çaprazdan şutunu kaleci Tolga Zengin kornere çeldi. 83'te Lens sol kanatta rakibini şık bir bacak arası çalımla geçip, ortasını yaptı. Mustafa Pektemek ceza sahasında iyi yükselip, kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 86'da Adrianonun hatalı pasında topla ceza sahasında bulunan Cikalleshi eşitliği getirdi: 1-1. 88'de Mitrovic, Umar Aminu'yu ceza sahasında düşürdü.
PANENKA VURUŞU
Penaltıyı kullanan Cikalleshi 'Panenka vuruşu' ile Tolga'yı bir kez daha mağlup ederken, skoru da ilan etti: 2-1. Karşılaşmayı Osmanlıspor kazanırken, tur ve çeyrek final bileti ise Beşiktaş'ın oldu.
Pektemek'ten 5'te 2
BEŞİKTAŞ'IN tek golünü kafayla kaydeden Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı takımda bu sezon 5. resmi maçında 2. golünü attı. Tecrübeli oyuncu bir önceki turda 9-0 kazandıkları Manisaspor maçında da fileleri havalandırmıştı.
Lens'ten şık asist
SEZONUN ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens, Başkent'teki futboluyla ikinci yarı öncesi ışık verdi. Hollandalı oyuncu, özellikle maçın ikinci yarısında etkili bir futbol sergiledi. Golün ortasını yapan Lens'in tehlikeli bir vuruşunda ise kaleci Hakan Arıkan topu ayaklarıyla önlemeyi başardı.
ŞEHİTLERimiz için pankartla çıkıldı
İKİ takım futbolcuları sahaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıkarak, Isparta'da dün eğitim uçuşu sırasında düşen askeri uçakta hayatını kaybeden 2 pilotumuz ve teknisyenimizi andı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:01
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
Yorum
Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
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