Ronaldo ' Ne olursan ol gel' diyecek
Mevlana’nın ‘Ne olursan ol, gel’ felsefesinden esinlenerek hazırlanan kampanya için dünyanın sosyal medya starları ile temasa geçilecek. Hedef Ronaldo, Zlatan gibi milyonlara ulaşabilen hesaplar.
Başkan Fikret Orman'ın önceki gün tanıtımını yaptığı, 'Ne olursan ol, Beşiktaş'a gel' şeklinde özetlenebilecek kampanyanın dünyaya tanıtımı için çalışmalar sürüyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin felsefesinden yola çıkan ve her türlü din, dil, ırk ayrımını dışlayan kampanya, futbolseverleri Beşiktaş sevgisinde buluşturmayı hedefliyor. Başkan Orman, Beşiktaş'ın global vizyonunu anlattığı basın toplantısında, "Kampanyamızı blogger'lar ve sosyal medya aracılığıyla yaymaya çalışacağız" açıklamasını yapmıştı. Orman'ın proje kapsamında kullanmayı planladığı ünlü blogger ve sosyal medya hesapları da netleşmeye başladı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:01
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Kartal'da ilk hedef Welbeck
Toplam 2
Yorum
Kartalım Bence bu transfer nokta atışı olur. Bunu alırlarsa sezon sonu negredoyu satma ihtimalimiz de olabilir. Larin de pişmiş olur. Goll Show.. :)
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Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca
Toplam 1
Yorum
TCelcius Lan boş yapmayın 20m versinler alsınlar çinliler saçma sapan muhabbetler yapmayın o paraya mustafayı satarız ancak
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İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam!
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GİDERKEN PARA KAZANDIRIP GİTTİ HAKKINI YEMEMEK LAZIM.7 DEĞİLDE 2,5 SENE İÇİN 4,5 MİLYON OLABİLİR.BİDE PERFORMANSINA GÖRE BU YÜKSELEBİLİR.
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