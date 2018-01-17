Ronaldo ' Ne olursan ol gel' diyecek

Başkan Fikret Orman'ın önceki gün tanıtımını yaptığı, 'Ne olursan ol, Beşiktaş'a gel' şeklinde özetlenebilecek kampanyanın dünyaya tanıtımı için çalışmalar sürüyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin felsefesinden yola çıkan ve her türlü din, dil, ırk ayrımını dışlayan kampanya, futbolseverleri Beşiktaş sevgisinde buluşturmayı hedefliyor. Başkan Orman, Beşiktaş'ın global vizyonunu anlattığı basın toplantısında, "Kampanyamızı blogger'lar ve sosyal medya aracılığıyla yaymaya çalışacağız" açıklamasını yapmıştı. Orman'ın proje kapsamında kullanmayı planladığı ünlü blogger ve sosyal medya hesapları da netleşmeye başladı.