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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ronaldo ' Ne olursan ol gel' diyecek

    Ronaldo ' Ne olursan ol gel' diyecek

    Mevlana’nın ‘Ne olursan ol, gel’ felsefesinden esinlenerek hazırlanan kampanya için dünyanın starları ile temasa geçilecek. Hedef Ronaldo, Zlatan gibi milyonlara ulaşabilen hesaplar.

    Başkan 'ın önceki gün tanıtımını yaptığı, 'Ne olursan ol, 'a gel' şeklinde özetlenebilecek kampanyanın dünyaya tanıtımı için çalışmalar sürüyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin felsefesinden yola çıkan ve her türlü din, dil, ırk ayrımını dışlayan kampanya, futbolseverleri sevgisinde buluşturmayı hedefliyor. Başkan Orman, Beşiktaş'ın global vizyonunu anlattığı basın toplantısında, "Kampanyamızı blogger'lar ve aracılığıyla yaymaya çalışacağız" açıklamasını yapmıştı. Orman'ın proje kapsamında kullanmayı planladığı ünlü blogger ve hesapları da netleşmeye başladı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:01
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