Cenk'in ilginç diyaloğu: "Ağabey top durmuyor..."
Aspor'da açıklamalarda bulunan Serdar Sarıdağ, Cenk Tosun'la ilgili aralarında geçen diyalogdan bahsetti ve milli oyuncunun İngiltere'de oynanan futbolunun hızını anlatırken "Top durmuyor ağabey..." ifadelerini kullandığını söyledi.
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