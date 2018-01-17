Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Tüm dünyada yayınlanacak reklam filmini önceki gün tanıtan Beşiktaş, Bayern Münih maçları öncesi de başka bir şov yapacak.
Marka değerini yükseltmek ve tüm dünyada 100 milyon taraftar hedefine ulaşmak amacıyla hazırlanan reklam filmini önceki gün tanıtan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanacak maçlar öncesine de bir sürpriz hazırladı. Siyah-beyazlıların tüm dünyada yayınlanacak reklam filmi gibi önemli bir etki uyandırması beklenen video, Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesaplarından sosyal medyada paylaşılacak.
RÖVANŞA DA VİDEO VAR
İlk etapta Alman ekibinin oyuncuları, Beşiktaş'ın reklamını izleyecek. Daha sonrasında takım kaptanı Thomas Müller telefona sarılacak ve siyah-beyazlıların kaptanı Oğuzhan Özyakup'u arayacak. Müller, Beşiktaş'ı Münih'e çağıracak. Rövanş maçı öncesi benzer bir videoda bu kez Beşiktaşlı bir futbolcu, Bayern Münih'ten bir oyuncuya "Come to Beşiktaş" diyecek. Söz konusu videolar sayesinde sosyal medyada yine tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşmak amaçlanıyor.
UEFA: HARİKA MESAJ
'Gel, gel. Ne olursan ol, gel' başlıklı reklama olumlu tepkiler geliyor. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabında da yer verilen kampanyaya, "Beşiktaş'tan harika mesaj, come to Beşiktaş" notu düşüldü. Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:11
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Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca
Toplam 3
Yorum
elevli bu bjk yı dağıtma operasyonudur adım adım devam ediyor cenk guarema şimdide takımın 2. forveti avrupalı güçlü bir türk takımı istemiyor
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İki transfer bitiyor
Toplam 2
Yorum
İki transfer bitiyor. uzaktan olunca çok mu biliyo. 2. lig sivassporun stoperlerini alın daha iyi ilk yarı sadece 8 gol yemişler
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Brezilya'dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu 4 mil.istendiyse GS alamaz.Parası yok.Arazi satışlarından gelen paraların uçtuğu anlaşılıyor.Yakında kapıya kilit vurulur.
Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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