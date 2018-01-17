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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''

    Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''

    Tüm dünyada yayınlanacak reklam filmini önceki gün tanıtan , maçları öncesi de başka bir şov yapacak.

    Marka değerini yükseltmek ve tüm dünyada 100 milyon taraftar hedefine ulaşmak amacıyla hazırlanan reklam filmini önceki gün tanıtan , Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile oynanacak maçlar öncesine de bir sürpriz hazırladı. Siyah-beyazlıların tüm dünyada yayınlanacak reklam filmi gibi önemli bir etki uyandırması beklenen video, Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesaplarından sosyal medyada paylaşılacak.

    RÖVANŞA DA VİDEO VAR
    İlk etapta Alman ekibinin oyuncuları, Beşiktaş'ın reklamını izleyecek. Daha sonrasında takım kaptanı telefona sarılacak ve siyah-beyazlıların kaptanı 'u arayacak. Müller, Beşiktaş'ı Münih'e çağıracak. Rövanş maçı öncesi benzer bir videoda bu kez Beşiktaşlı bir futbolcu, Bayern Münih'ten bir oyuncuya "Come to Beşiktaş" diyecek. Söz konusu videolar sayesinde sosyal medyada yine tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşmak amaçlanıyor.

    UEFA: HARİKA MESAJ
    'Gel, gel. Ne olursan ol, gel' başlıklı reklama olumlu tepkiler geliyor. 'nın resmi sosyal medya hesabında da yer verilen kampanyaya, "Beşiktaş'tan harika mesaj, come to Beşiktaş" notu düşüldü. Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.


    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:11
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