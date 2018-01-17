Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca

Cenk Tosun'u rekor ücrete İngiltere'ye satan, birçok oyuncusu için de teklif alan Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'ya da kanca atıldı. İlk devrenin sonuna doğru performansını artıran İspanyol yıldıza Çin kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol golcü için 7 milyon Euro'luk teklif geldiği öne sürülmüştü. Alınan son bilgilere göre bu rakam 9 milyon Euro'ya yükselmiş durumda.

Fakat Cenk Tosun'u Everton'a satan yönetimin Negredo'nun transferine sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.