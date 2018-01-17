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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'ın forvetine 'den kanca

    Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca

    Alvaro Negerdo için kulüpleri 'ın kapısını çaldı.

    'u rekor ücrete 'ye satan, birçok oyuncusu için de teklif alan 'ta Alvaro 'ya da kanca atıldı. İlk devrenin sonuna doğru performansını artıran İspanyol yıldıza kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol golcü için 7 milyon Euro'luk teklif geldiği öne sürülmüştü. Alınan son bilgilere göre bu rakam 9 milyon Euro'ya yükselmiş durumda.

    Fakat Cenk Tosun'u Everton'a satan yönetimin Negredo'nun transferine sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:24
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