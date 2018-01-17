Alvaro Negerdo için Çin kulüpleri Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Cenk Tosun'u rekor ücrete İngiltere'ye satan, birçok oyuncusu için de teklif alan Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'ya da kanca atıldı. İlk devrenin sonuna doğru performansını artıran İspanyol yıldıza Çin kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol golcü için 7 milyon Euro'luk teklif geldiği öne sürülmüştü. Alınan son bilgilere göre bu rakam 9 milyon Euro'ya yükselmiş durumda.
Fakat Cenk Tosun'u Everton'a satan yönetimin Negredo'nun transferine sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:24
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Çalımbay’dan iki değişiklik
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Yorum
paşa Hocam Kuçka bu hali ile oynamaz,Onazi ve Okay ikilisini bozman büyük yanlıştı.Uğur zaten tam canlı bomba takımı yaktı senide yakacak.
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Ronaldinho futbolu bıraktı
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Yorum
fenerli gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak kalacaksın senin futbolunu izlemek büyük şanstı senin gibisi gelmez
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Kaan Ayhan’a F.Bahçe kancası
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Yorum
KAAN SEN FB YET KARIYERIN BITSIN. FB REKABET ICIN KAANI ALIYOR YOKSA ELINE KAAN SEVIYESINDE OZAN VAR BAK GORUN AYKUT UN FUTBOLCULARA DEGER VERME ANLAYISINI OYSA UYARABILIR.
Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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