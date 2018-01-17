Kartal’da yeni hedef Chicharito
Beşiktaş, asıl adı Javier Hernandez olan ‘Chicharito (Küçük bezelye)’ lakaplı golcüyü transfer etmek için gaza bastı. Başkan Fikret Orman, Meksikalı forvetin kadroya katılması için menajer Ahmet Bulut'a tam yetki verdi
Beşiktaş forvet transferinde vites yükseltti... Cuma gününe kadar golcü transferini bitirmek isteyen Siyah- Beyazlı yönetim ilk operasyonu yaptı. Başkan Orman menajer Ahmet Bulut'u İngiltere'ye gönderdi. Bulut'un burada West Ham'da forma giyen Meksikalı golcü Chicharito için teklif yaptığı öğrenildi.
KİRALAMA TEKLİFİNİ SUNDU
"Küçük bezelye" anlamına gelen "Chicharito" lakaplı Meksikalı golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş'ın Bulut aracılığıyla İngiliz kulübü West Ham'a resmi kiralama teklifini yaptı.
BU SEZON SADECE 4 GOL ATTI
Leverkusen' de 2 başarılı sezon geçiren ve 2 sezonda resmi maçlarda 39 gol atan Meksikalı forvet bu sezon 4 gole imza attı. Siyah-Beyazlı takım bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
ORMAN VE GÜNER BEKLEMEDE
Menajer Ahmet Bulut'un West Ham'la anlaşma sağlaması durumunda Başkan Orman ve Umut Güner'i İngiltere'ye davet edeceği öğrenildi. Bu arada Slimani alternatifi de gündemdeki yerini koruyor..
KİRALAMA TEKLİFİNİ SUNDU
"Küçük bezelye" anlamına gelen "Chicharito" lakaplı Meksikalı golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş'ın Bulut aracılığıyla İngiliz kulübü West Ham'a resmi kiralama teklifini yaptı.
BU SEZON SADECE 4 GOL ATTI
Leverkusen' de 2 başarılı sezon geçiren ve 2 sezonda resmi maçlarda 39 gol atan Meksikalı forvet bu sezon 4 gole imza attı. Siyah-Beyazlı takım bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
ORMAN VE GÜNER BEKLEMEDE
Menajer Ahmet Bulut'un West Ham'la anlaşma sağlaması durumunda Başkan Orman ve Umut Güner'i İngiltere'ye davet edeceği öğrenildi. Bu arada Slimani alternatifi de gündemdeki yerini koruyor..
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 07:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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