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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’da yeni hedef Chicharito

    Kartal’da yeni hedef Chicharito

    , asıl adı Javier Hernandez olan ‘Chicharito (Küçük bezelye)’ lakaplı golcüyü etmek için gaza bastı. Başkan , Meksikalı forvetin kadroya katılması için menajer 'a tam yetki verdi

    forvet transferinde vites yükseltti... Cuma gününe kadar golcü transferini bitirmek isteyen Siyah- Beyazlı yönetim ilk operasyonu yaptı. Başkan Orman menajer 'u 'ye gönderdi. Bulut'un burada West Ham'da forma giyen Meksikalı golcü Chicharito için teklif yaptığı öğrenildi.

    KİRALAMA TEKLİFİNİ SUNDU
    "Küçük bezelye" anlamına gelen "Chicharito" lakaplı Meksikalı golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş'ın Bulut aracılığıyla İngiliz kulübü West Ham'a resmi kiralama teklifini yaptı.

    BU SEZON SADECE 4 GOL ATTI
    Leverkusen' de 2 başarılı sezon geçiren ve 2 sezonda resmi maçlarda 39 gol atan Meksikalı forvet bu sezon 4 gole imza attı. Siyah-Beyazlı takım bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

    ORMAN VE GÜNER BEKLEMEDE
    Menajer Ahmet Bulut'un West Ham'la anlaşma sağlaması durumunda Başkan Orman ve 'i İngiltere'ye davet edeceği öğrenildi. Bu arada Slimani alternatifi de gündemdeki yerini koruyor..
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:59
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