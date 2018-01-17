Beşiktaş'a sık sık, "Beni alın" mesajı yollayan Demba Ba'nın 2.5 yıllık sözleşme ve 7 milyon Euro garanti para istediği bildirildi. Senegalli yıldızın uzun süreli sakatlıktan yeni çıkmış olması halihazırda dezavantaj teşkil ederken, bunun üzerine astronomik ücret talebinde bulunması, siyah-beyazlılara gelişini iyice zorlaştırdı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 07:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Quaresma'dan transfer dedikodularına yanıt
Toplam 3
Yorum
gomez işte bu düşmanlar çatlasın
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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