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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    İşte 'nın 'dan istediği rakam!

    İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam!
    'a sık sık, "Beni alın" mesajı yollayan 'nın 2.5 yıllık sözleşme ve 7 milyon Euro garanti para istediği bildirildi. Senegalli yıldızın uzun süreli sakatlıktan yeni çıkmış olması halihazırda dezavantaj teşkil ederken, bunun üzerine astronomik ücret talebinde bulunması, siyah-beyazlılara gelişini iyice zorlaştırdı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:26
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