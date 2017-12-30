Hüzün, gurur, sevinç
Önceki akşam oynanan Osmanlıspor kupa maçı bitiminde Cenk Tosun sahaya çıkmış taraftarlara üçlü çektiriyordu.
- Gözler kalbin aynasıdır, yalan nedir bilmez onlar...
- Ah.! O bakışın var ya.. Karanlık bir odaya sızan, aydınlık gibi parlıyor. Yarınlara.. Geleceğe...
- Bu sana veda ederken, son bakış, son gülücük..
- Sadece bir babanın oğluna bakışı değil, sahada ve tribünde onu destekleyen binlerce kardeşinin de duyguları var bu karede.
- Bu bakış kesinlikle bir gurur duymadır, keşke gitmeseydi bakışıdır..
- Bir baba oğluyla gurur duyarken nasıl bakıyorsa Şenol Güneş de Cenk Tosun'a öyle bakmış.
- Yüzündeki gülümseme öğrencine duyduğun gururu , boynunun bükülmesi de içimizde ki acıyı anlatıyor hocam.
- Emektar Şenol hocama bak ya, sanki evden gelin çıkıyor, büyüttü, yetiştirdi, gidiyor...
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:32
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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