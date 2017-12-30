 Hüzün, gurur, sevinç – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Hüzün, gurur, sevinç

    Hüzün, gurur, sevinç

    Önceki akşam oynanan Osmanlıspor kupa maçı bitiminde sahaya çıkmış taraftarlara üçlü çektiriyordu.

    İşte bu anlarda objektiflere takılan teknik direktör 'in 'a baktığı anın görüntüsü, sosyal medyada günün konusu oldu. Yapılan yorumlar ise hayli duygusaldı:

    - Gözler kalbin aynasıdır, yalan nedir bilmez onlar...
    - Ah.! O bakışın var ya.. Karanlık bir odaya sızan, aydınlık gibi parlıyor. Yarınlara.. Geleceğe...
    - Bu sana veda ederken, son bakış, son gülücük..
    - Sadece bir babanın oğluna bakışı değil, sahada ve tribünde onu destekleyen binlerce kardeşinin de duyguları var bu karede.
    - Bu bakış kesinlikle bir gurur duymadır, keşke gitmeseydi bakışıdır..
    - Bir baba oğluyla gurur duyarken nasıl bakıyorsa Şenol Güneş de Cenk Tosun'a öyle bakmış.
    - Yüzündeki gülümseme öğrencine duyduğun gururu , boynunun bükülmesi de içimizde ki acıyı anlatıyor hocam.
    - Emektar Şenol hocama bak ya, sanki evden gelin çıkıyor, büyüttü, yetiştirdi, gidiyor...

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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