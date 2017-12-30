 Allardyce: Bir golcü şart – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Allardyce: Bir golcü şart

    Allardyce: Bir golcü şart
    'ta 'un Everton'a transferinin noktalanması beklenirken Ada'dan sıcak bir açıklama geldi. Everton menajeri Sam Allardyce, İngiliz basınında hakkında konuşarak, devre arasında bir golcü almak istediklerini açıkça ifade etti. Cenk Tosun için konuşan deneyimli çalıştırıcı; "Bir golcüye ihtiyacımız var. Ara döneminde oyuncu bakıyoruz. Alabilirsek forvet transferi yapacağız. Daha fazla gol atmamız gerekiyor" sözlerine yer verdi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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