Mario Gomez sürprizi!
Beşiktaş'ta yeniden Mario Gomez gündeme geldi.
Siyah beyazlıların İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin gözdesi olan Cenk Tosun'u satması halinde Mario Gomez'e teklif yapacağı ortaya çıktı.
Şimdiden girişimlere başlayan siyah-beyazlı yönetimin, Wolfsburg takımında forma giyen Gomez'den olumlu yanıt aldığı belirtildi. Alman liginde beklediğini bulamayan Gomez'in, Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyebilecek olmasını cazip bulduğu ve Cenk'in gitmesi halinde yarım sezonluk da olsa kiralık gelebileceği belirtildi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
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Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Trabzonspor'dan ilk açıklama!
Toplam 22
Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
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