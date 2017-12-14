 Türklerin coşkusu baskı yaratır – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Türklerin coşkusu baskı yaratır

    Türklerin coşkusu baskı yaratır

    Beşiktaş ve Alman Milli Takımı’nın eski yıldızı Stefan Kuntz, “Türkler tahmin edilmesi zor, öngörülemeyen insanlar. Coşkuları, performanslarını üst düzeye çıkarıyor” dedi

    ŞAMPİYONLAR Ligi'ndeki Beşiktaş- B. Münih eşleşmesi, Avrupa'da R.Madrid-PSG eşleşmesinden sonra en çok konuşulan konu olmaya devam ediyor. Bugüne kadar bir çok önemli futbol adamı bu eşleşmeyi değerlendirirken, Beşiktaş ve Alman Milli Takımı'nın eski yıldız ismi Stefan Kuntz da Almanya'nın Münih kentinde yayın yapan Abendzeitung gazetesine Şampiyonlar Ligi'ndeki bu eşleşmeyi değerlendirdi. Şu an Almanya U21 takımında antrenörlük yapan Kuntz, Beşiktaş'ın çok da kolay lokma olmadığını belirtti.

    ATMOSFER İNANILMAZ
    BEŞİKTAŞ'ın Vodafone Park'a geçmesi ile birlikte daha istikrarlı bir takım haline geldiğini belirten 55 yaşındaki eski futbolcu, "Nisan 2016'dan beri yeni stadyumlarında oynuyorlar. Oradaki atmosfer inanılmaz" dedi. B. Münih'in Beşiktaş ile eşleşmesi ile ilgili olarak Kuntz, "Barcelona ya da Manchester City'ye göre Beşiktaş daha kolay bir kura oldu. Ama Türkler tahmin edilmesi zor, öngörülemeyen insanlar. Bu da karşılaşmanın ne olacağını tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Coşkuları performanslarını da en üst düzeye çıkarıyor" diye konuştu.

    ATEŞLİ VE DUYGUSAL
    BAYERN Münih'i İstanbul'da müthiş bir atmosferin beklediğini belirten Stefan Kuntz, Türk taraftarlar ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Her maçtan önce futbolcuları tribünlere çağırırlar. Her gol ve şut sonrası tezahüratlar olur. Taraftarlar futbol delisidir. Özellikle takımı için her şeyini veren futbolcuları çok severler. Türkler, Almanlara göre daha ateşli ve duygusaldır. Elbette bu destek ve coşku Bayern için bir baskı unsuru olacaktır. Ama iç sahada alınacak bir galibiyetle işleri kolaylaşabilir."
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:35
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