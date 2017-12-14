Türklerin coşkusu baskı yaratır
Beşiktaş ve Alman Milli Takımı’nın eski yıldızı Stefan Kuntz, “Türkler tahmin edilmesi zor, öngörülemeyen insanlar. Coşkuları, performanslarını üst düzeye çıkarıyor” dedi
ATMOSFER İNANILMAZ
BEŞİKTAŞ'ın Vodafone Park'a geçmesi ile birlikte daha istikrarlı bir takım haline geldiğini belirten 55 yaşındaki eski futbolcu, "Nisan 2016'dan beri yeni stadyumlarında oynuyorlar. Oradaki atmosfer inanılmaz" dedi. B. Münih'in Beşiktaş ile eşleşmesi ile ilgili olarak Kuntz, "Barcelona ya da Manchester City'ye göre Beşiktaş daha kolay bir kura oldu. Ama Türkler tahmin edilmesi zor, öngörülemeyen insanlar. Bu da karşılaşmanın ne olacağını tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Coşkuları performanslarını da en üst düzeye çıkarıyor" diye konuştu.
ATEŞLİ VE DUYGUSAL
BAYERN Münih'i İstanbul'da müthiş bir atmosferin beklediğini belirten Stefan Kuntz, Türk taraftarlar ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Her maçtan önce futbolcuları tribünlere çağırırlar. Her gol ve şut sonrası tezahüratlar olur. Taraftarlar futbol delisidir. Özellikle takımı için her şeyini veren futbolcuları çok severler. Türkler, Almanlara göre daha ateşli ve duygusaldır. Elbette bu destek ve coşku Bayern için bir baskı unsuru olacaktır. Ama iç sahada alınacak bir galibiyetle işleri kolaylaşabilir."
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:35
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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