Kartal’ın 15 dakikası yetti!

Mücadelenin başında Beşiktaş, kontrollü oynamayı ve oyunu düşük tempoda tutarak pas yapmayı tercih etti.



İlk dakikalarda kazanmayı daha çok isteyen taraf Porto gibi göründü.

Beşiktaş bu duruma uzun süre tepki veremedi. Pozisyonlar buldu ama oyunda bir tatsızlık vardı. Takımın kalitesi ve tecrübesi bu durumu kabullenemedi.



Beşiktaş gibi bir takıma o harika taraftarı önünde 1 puana razı bir oyunla başlamak yakışmadı. Bu farkı koruma içgüdüsü de zaten fazla uzun sürmedi.



Beşiktaş'ın o coşkulu yapısı, oyuncuların isteği, taraftarın harika desteği bu strateji ile uyuşmadı. Taraftar desteği artınca Kartal da kendine gelmeye başladı.



Porto'nun da karşısında böyle bir Beşiktaş'ı beklemediği çok belliydi. Beşiktaş'ın üstüne geleceğini düşünen Portekiz ekibi, tüm planını sanki hızlı kontralara bağlamış gibiydi. Şaşkın göründüler ilk dakikalarda ve sadece Brahimi'nin bireysel yetenekleri ile Beşiktaş'a tehdit oluşturmayı başardılar.







Eski Galatasaraylı Alex Telles ile başlayan çalışılmış bir duran top organizasyonu ile Porto, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Set hücumlarındansa hızlı atakları tercih eden Porto, bu golle asıl planına dönmüş oldu. Beşiktaş'ı üstüne çekmeyi başardı.



Yenen golün ardından Kara Kartal tepki vermeye çalıştı. Beklenen ateşleyici Cenk Tosun ile geldi.



Beşiktaş, yavaş yavaş tempo artırmaya başlamışken sahneye Cenk Tosun çıktı. Cenk, 41.dakikada Fabri'den gelen topa iyi yükseldi, topu saklamayı başardı ve takımını atağa kaldırdı. İleri doğru iyi bir koşu yaptı, rakibini harika ekarte etti ve topu içeri doğru çıkardı. Günün en kötü isimlerinden olan Talisca topu boş kaleye yuvarladı ve Beşiktaş beraberliği sağladı.



Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son altı golün beşinde Cenk Tosun'un katkısı var (üç gol, iki asist).



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole katkıda bulunanlar:

Harry Kane - 7

Cenk Tosun - 6

Neymar - 6

Cristiano Ronaldo - 6



BAMBAŞKA İKİNCİ YARI

Özellikle maçın ikinci yarısına bambaşka başladı siyah-beyazlılar.

45-60 arası oyunu adete domine etti. O dakikalarda Beşiktaş %78'e %22'lik bir topa sahip olma oranı yakaladı.



Dönen topları topladı, önde pres yaptı, Porto'yu adeta oyundan soğuttu. O bunaltıcı oyun sonrası galibiyet için İstanbul'a gelen Porto, beraberliğe razı bir görüntüye dönmeye başladı. Maçın son 15 dakikasında tempo iyice düştü. O harika baskıyı destekleyen bir rakam ise Porto'nun top uzaklaştırma sayısı… 37







Ayrıca ikincinin yarının başında Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in yerine Gary Medel oyuna dahil olması da bu baskının sağlamasında önemli bir etken oldu. Savunmayı oldukça ileride kuran siyah-beyazlılar Pepe ve Medel ile dönen toplara iyi baskı yaptı ve hücum sürekliliğini sağlamayı başardı.



Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla isabetli pas attığı (453 - %83) ve ikili mücadele kazandığı maçı oynadı (72 - %55). Ayrıca Siyah-beyazlı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalesine en az isabetli şut gelen maçı yaşadı.



PEPE FAKTÖRÜ

Beşiktaş'ın savunma bakanı Pepe, her geçen hafta performansını artırmaya ve takımına liderlik etmeye devam ediyor. Tecrübesi ve kalitesi ile fark yaratan Pepe, Beşiktaş'ın o harika baskı ve hücum oyununu oynadığı anlarda geride tam bir sigorta görevi görüyor.







Maç boyunca 2 hava topu mücadelesine giren Pepe, ikisinden de galip ayrıldı. Bunun yanı sıra 11 kez ikili mücadeleye girdi ve 9'unu kazandı.

Maç boyunca oldukça dikkatli ve konsantre bir görüntü sergileyen Pepe, maç boyunca 5 sahipsiz top kazandı, 4 top kaptı ve 3 de pas arası yaptı.



Pepe, Beşiktaş-Porto maçında birden fazla ikili mücadeleye giren isimler arasında en yüksek başarı yüzdesi yakalayan isim oldu.



ABOUBAKAR ETKİSİZ KALDI!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, dün gece istediklerini yapmayı başaramadı. Porto'da Varela'nın yokluğunda hücumda yalnız kalan Aboubakar, Pepe'den bir türlü kurtulmayı başaramadı. Maç boyunca zorlandığı açıkça görülen genç forvet, girdiği 17 ikili mücadelenin 13'ünü kaybetti ve 3 hava topu mücadelesinden de yenik ayrıldı.



BEŞİKTAŞ PAS İLE GÜZEL…

Beşiktaş, ikinci yarının başındaki harika oyunu ile taraftarlarını adeta mest etti. Maç geneline yayıldığında %63'lük bir pas yüzdesi ile oynayan Kara Kartal'da Adriano dün gece en önemli pas istasyonu konumundaydı. 97 kez topla buluşan yıldız futbolcu, 16 hatalı pas yaptı ve %76'lık bir isabet yüzdesi yakaladı. Topla buluşma rakamlarında Adriano'yu 86 kez ile Tolgay ve 82 kez ile Pepe takip etti.











OLMAZSA OLMAZ ATİBA…

Beşiktaş'ın oyununun en önemli yapı taşı tabi ki Atiba… Kanadalı oyuncu dün gece yine formundaydı. 78 kez topla buluşan Atiba, %94'lük bir pas yüzdesi yakaladı. Savunmada da üstüne düşeni yapan yıldız futbolcu, savunma ile orta sahayı birbirine bağlayan köprü olma görevini başarıyla yerine getirdi.







Atiba Hutchinson, Beşiktaş-Porto maçında en az 15 dakika sahada kalanlar arasında en fazla isabetli pas atan (63) ve bu paslarda en yüksek isabet oranı yakalayan isim oldu.



TOLGAY FORMAYI SAĞLAMA ALDI

Tolgay Arslan son haftalardaki etkili formunu bu maça taşımayı başardı. Beşiktaş'ın orta sahasında günün en başarılı isimleri arasındaydı. Maçın en fazla sahipsiz top kazanan ismi olan Tolgay (11), orta sahada çok önemli müdahaleler yaptı. %87'lik bir pas yüzdesi ile oynadı. 10 ikili mücadele kazanan genç yıldız, 5 de top kapmayı başardı.



HAKEM HARİKA BİR MAÇ YÖNETTİ

Hakeme de bir parantez açmak gerekirse harika bir maç yönetti. İkili mücadelelerde kolay düdükler çalmadı, oyunu olabildiğince devam ettirerek, yüksek tempolu bir maçın oynanmasının önünü açtı. Ayrıca çıkardığı kartlarda da doğru kararlar verdi.



Fotomac.com.tr | Emre Topaloğlu – Özel Analiz

