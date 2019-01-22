Nevriye Yılmaz'a milli görev

18 yaş altı kategorisi B kümesinde mücadele edecek ay-yıldızlılar, 5-14 Temmuz tarihlerinde Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek ve yeniden A kümesine çıkma mücadelesi verecek.

Nevriye Yılmaz, 20 yıl milli takımlarda oyuncu olarak hizmet etmişti.