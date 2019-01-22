Nevriye Yılmaz'a milli görev
22 Ocak 2019, Salı
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'a milli görev

Nevriye Yılmaz'a milli görev

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, , sarı-kırmızılı takımdaki görevine de devam edecek.

18 yaş altı kategorisi B kümesinde mücadele edecek ay-yıldızlılar, 5-14 Temmuz tarihlerinde Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek ve yeniden A kümesine çıkma mücadelesi verecek.

, 20 yıl milli takımlarda oyuncu olarak hizmet etmişti.

  1. 22.1.2019 17:10
  2. Güncelleme: 22.1.2019 17:30
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