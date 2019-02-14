2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na doğru
14 Şubat 2019, Perşembe
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2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na doğru

ve 'nın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 'nda mücadele edecek 'nin oynayacağı maçların başlangıç saatleri açıklandı.

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar ilk maçını 27 Haziran Perşembe günü TSİ 19.30'da ile oynayacak.

İkinci maçında 28 Haziran Cuma günü TSİ 17.00'de Slovenya ile oynayacak milliler, üçüncü karşılaşmasında ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki tüm maçlarını 'ın Niş kentinde yer alan Cair Spor Salonu'nda oynayacak.

Toplam 16 takımın yer alacağı organizasyonda grubunu ilk sırada bitiren takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncüler ise çapraz eşleşme sonucunda son 8 takım arasına kalmaya çalışacak.

, 7 Temmuz Pazar günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak finalle sona erecek.

  1. 14.2.2019 11:46
  2. Güncelleme: 14.2.2019 12:23
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