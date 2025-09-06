CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Türkiye-İsveç MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İsveç MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile İsveç karşı karşıya gelecek. Turnuvaya 5'te 5 yaparak damga vuran A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç karşısında da kazanan taraf olmak istiyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde madalya hedefiyle parkeye çıkan 12 Dev Adam, etkili oyununu sürdürmeyi ve çeyrek finale çıkmayı amaçlıyor. Basketbolseverler ise "Türkiye-İsveç maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 07:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye-İsveç MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç karşısında parkede olacak. Turnuvada 5'te 5 yaparak grubunu lider bitiren 12 Dev Adam, İsveç'i de mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde madalya yolunda ilerleyen Türkiye, sahada etkili ve organize bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak Türkiye-İsveç maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Riga'da oynanacak olan Türkiye-İsveç maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE

KAZANIRSAK RAKİBİMİZ POLONYA-BOSNA HERSEK MAÇI GALİBİ!

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

ASpor CANLI YAYIN

Hakan'dan Inter'e büyük rest! G.Saray için...
Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
F.Bahçe'de Kostic sürprizi!
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-İsveç basketbol maçı detayları! Türkiye-İsveç basketbol maçı detayları! 07:47
Japonya-Türkiye voleybol maçı detayları! Japonya-Türkiye voleybol maçı detayları! 07:32
Bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 Cumartesi Bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 Cumartesi 06:53
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:54
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:47
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
Daha Eski
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 00:29
Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Mimovic için transferde sürpriz gelişme! 00:29
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 00:29
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! 00:29
Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... 00:29