Sırbistan Türkiye maçı CANLI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı sahaya mutlak galibiyet için çıkıyor. Sırbistan-Türkiye basketbol maçını canlı takip edebilirsiniz.
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1. PERİYOT: Sırbistan 4-10 Türkiye
SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sırbistan - Türkiye FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri maçı 14 Kasım Pazartesi saat 22.00'de başladı. NTV'den canlı olarak yayınlanıyor.