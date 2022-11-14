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Sırbistan Türkiye maçı CANLI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı'mız deplasmanda Sırbistan ile karşılaşıyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Takımı'mız da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Sırbistan Türkiye basketbol maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 22:06
Sırbistan Türkiye maçı CANLI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı sahaya mutlak galibiyet için çıkıyor. Sırbistan-Türkiye basketbol maçını canlı takip edebilirsiniz.

CANLI

1. PERİYOT: Sırbistan 4-10 Türkiye

SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sırbistan - Türkiye FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri maçı 14 Kasım Pazartesi saat 22.00'de başladı. NTV'den canlı olarak yayınlanıyor.

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