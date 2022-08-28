Türkiye - Sırbistan maçı Canlı izle | 12 Dev Adam maçı CANLI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaşıyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden galip ayrılmanın peşinde.

TÜRKİYE- SIRBISTAN: 11-26 (1. Periyot sonucu)

TÜRKİYE- SIRBISTAN: 28-47 (2. Periyot sonucu)

TÜRKİYE- SIRBISTAN: 38-52 (3. Periyot oynanıyor)

TÜRKİYE- SIRBISTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Sırbistan maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 20.00'da başladı. Karşılaşma NTV'de canlı yayınlanıyor.

12 DEV ADAM'IN MAÇ PROGRAMI

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye