Türkiye - Sırbistan maçı Canlı izle | 12 Dev Adam maçı CANLI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaşıyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden galip ayrılmanın peşinde.
TÜRKİYE- SIRBISTAN: 11-26 (1. Periyot sonucu)
TÜRKİYE- SIRBISTAN: 28-47 (2. Periyot sonucu)
TÜRKİYE- SIRBISTAN: 38-52 (3. Periyot oynanıyor)
TÜRKİYE- SIRBISTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Sırbistan maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 20.00'da başladı. Karşılaşma NTV'de canlı yayınlanıyor.
12 DEV ADAM'IN MAÇ PROGRAMI
10 Kasım: Türkiye-Belçika
13 Kasım: Sırbistan-Türkiye
24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya
27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye