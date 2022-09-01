Haberler Basket Erkek Milli Türkiye - Karadağ maçı Canlı izle | 12 Dev Adam maçı CANLI

Türkiye - Karadağ maçı Canlı izle | 12 Dev Adam maçı CANLI

2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) heyecan başlıyor. A Milli Basketbol Takımı'mız Karadağ ile karşı karşıya geliyor. 17:15'te başlayan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 17:40 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 17:40
Türkiye - Karadağ maçı Canlı izle | 12 Dev Adam maçı CANLI

2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız ilk maçında Karadağ ile kozlarını paylaşıyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden galip ayrılmanın peşinde.

👉TÜRKİYE KARADAĞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül Perşembe günü saat 17:15'de başladı. Müsabaka NTV'de canlı yayınlanıyor.

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

DİĞER
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Genç oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’
Saman tozu kavgası 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı! Meğer 10 ay önce...
Berke'nin yeni takımı belli oldu!
G.Saray dev golcüyle anlaşma sağladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta?
Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş o isimle yollarını ayırdı! Beşiktaş o isimle yollarını ayırdı! 17:11
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 17:08
Berke'nin yeni takımı belli oldu! Berke'nin yeni takımı belli oldu! 16:39
Hull City Traore'yi kadrosuna kattı! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı! 16:34
Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! 16:02
Artem Dovbyk açıkladı! "Türkiye'den 4 kulüp istiyor" Artem Dovbyk açıkladı! "Türkiye'den 4 kulüp istiyor" 15:49
Daha Eski
G.Saray dev golcüyle anlaşma sağladı! G.Saray dev golcüyle anlaşma sağladı! 15:41
Türkiye - Karadağ | CANLI Türkiye - Karadağ | CANLI 15:32
Anderlecht - Gent maçı saat kaçta* Anderlecht - Gent maçı saat kaçta* 15:31
Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta? Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta? 15:16
Dervişoğlu formayı giydi! İşte yeni adresi... Dervişoğlu formayı giydi! İşte yeni adresi... 15:09
AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçı saat kaçta? AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçı saat kaçta? 14:55